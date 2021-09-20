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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية

10:02 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

القدس - (د ب أ):

أفادت مصادر فلسطينية باقتحام مجموعات من المستوطنين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم عن المصادر قولها إن "المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية، والتقطوا صورا في باحات المسجد الأقصى".

ووفق الوكالة ، "كثف المستوطنون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة، فيما ضيّقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المواطنين المقدسيين، وأغلقت عدة طرق في مدينة القدس، بذريعة الأعياد اليهودية".

وكانت مواجهات اندلعت في مدينة القدس خلال شهر مايو الماضي بين جنود إسرائيليين و فلسطينيين، وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، بمساندة صاروخية من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ، وردت إسرائيل بقصف القطاع .

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المسجد الأقصى الشرطة الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة

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