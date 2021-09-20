ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 228 مليون حالة

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 228 مليوناً و509 آلاف و888 حالة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و691 ألفاً و543 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 42 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 33.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.2 مليون حالة.​