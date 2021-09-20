Masrawy logo white

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 228 مليون حالة

07:43 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 228 مليون حالة

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 228 مليوناً و509 آلاف و888 حالة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و691 ألفاً و543 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 42 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 33.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.2 مليون حالة.​

هذا المحتوى من

Asha
كورونا حول العالم جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
653

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

511

متعافون اليوم

296929

إجمالي الإصابات

16970

إجمالي الوفيات

250304

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|كورونا في 24 ساعة| زيادة الوفيات.. وحقيقة ظهور المتحور المتوحش من كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا