Masrawy logo white

الهند تسجل 30 ألفا و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا و295 وفاة

07:42 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
الهند تسجل 30 ألفا و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا و295 وفاة

أرشيفية

نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة الهندية 30 ألفاً و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 33 مليوناً و478 ألفاً و419 شخصا.

وذكرت الوزارة، وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الإثنين، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 295 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 445 ألفاً و133 شخصاً.

وأفادت بأن 43 ألفاً و983 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 32 مليوناً و715 ألفاً و105 أشخاص، ووفقا لأحدث البيانات، وصل عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 318 ألفاً و181 حالة.​

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الهند حالات وفيات

الخبر التالى:

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 228 مليون حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
653

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

511

متعافون اليوم

296929

إجمالي الإصابات

16970

إجمالي الوفيات

250304

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|كورونا في 24 ساعة| زيادة الوفيات.. وحقيقة ظهور المتحور المتوحش من كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا