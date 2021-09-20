الهند تسجل 30 ألفا و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا و295 وفاة

نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة الهندية 30 ألفاً و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 33 مليوناً و478 ألفاً و419 شخصا.

وذكرت الوزارة، وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الإثنين، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 295 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 445 ألفاً و133 شخصاً.

وأفادت بأن 43 ألفاً و983 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 32 مليوناً و715 ألفاً و105 أشخاص، ووفقا لأحدث البيانات، وصل عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 318 ألفاً و181 حالة.​