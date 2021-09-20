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حزب الكرملين "روسيا الموحدة" يتقدم في الانتخابات مع استمرار فرز الأصوات

07:03 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
حزب الكرملين "روسيا الموحدة" يتقدم في الانتخابات مع استمرار فرز الأصوات

أرشيفية

موسكو-(د ب أ):

حافظ حزب الكرملين "روسيا الموحدة" على وضعه باعتباره أقوى قوة سياسية في روسيا، في الوقت الذي تم فيه فرز ما يقرب من نصف الأصوات في الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وقالت لجنة الانتخابات بالبلاد في وقت مبكر من اليوم الإثنين إن النتائج تشير إلى تقدم حزب "روسيا الموحدة" الداعم للرئيس فلاديمير بوتين بنسبة 9ر45 % من أصوات الناخبين.

وكان الحزب الحاكم قد حصل في السابق على أغلبية مطلقة.

ومن المتوقع أن يحصل الشيوعيون على 5ر21 %، وفقًا للأرقام المؤقتة التي أعلنتها لجنة الانتخابات.

كما تم تمثيل الحزب الشعبوي اليميني وهو حزب روسيا الديمقراطى الليبرالى "ال دي بي ار" الذي ينتمي إليه السياسي القومي المتطرف فلاديمير زيرينوفسكي وحزب روسيا العادلة في البرلمان الذي يتألف من 450 مقعدا، حيث من المتوقع أن يحصل حزب "ال دي بي ار" على 1ر8 % وحزب روسيا العادلة على 6ر7%.

وتعتبر كل تلك الأحزاب من الأحزاب الموالية للنظام. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي قوة خامسة ستنجح في تخطي حاجز 5% من الأصوات اللازمة لدخول البرلمان.​

حزب الكرملين روسيا الانتخابات البرلمانية

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