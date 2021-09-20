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زلزال قوي يهز المنطقة الحدودية بين الهند وميانمار

06:59 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
زلزال قوي يهز المنطقة الحدودية بين الهند وميانمار

أرشيفية

نيودلهي-(أ ش أ):

ضرب زلزال، تبلغ قوته خمس درجات بمقياس ريختر، المنطقة الحدودية بين الهند وميانمار، في ساعة مبكرة اليوم الإثنين.

وأوضح المركز الوطني الهندي لعلوم الزلازل أن هذا الزلزال وقع على عُمق 82 كيلومترًا بالقرب من حدود الهند وميانمار عند خط عرض 26ر25 وخط طول 70ر94.

ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء هذا الزلزال.​

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