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تعيين رئيس وزراء بريطانيا السابق جوردون براون سفيرا لمنظمة الصحة العالمية

06:52 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
تعيين رئيس وزراء بريطانيا السابق جوردون براون سفيرا لمنظمة الصحة العالمية

جوردون براون

جنيف-(د ب أ):

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون سفيرا لتمويل الصحة العالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الإثنين، إن دور براون سيكون "تشجيع دعم عمل منظمة الصحة العالمية لزيادة الوعي على المستوى الدولي بشأن الحاجة الملحة لتمويل مستدام للصحة على مستوى العالم"، وتحديدا من دول مجموعة العشرين ومجموعة السبع.

وتابع "بصفتي صديقا قديما لجوردون، أعلم أنه سيسهم بذكائه الحاد والتزامه الراسخ وإحساسه العميق بالعدالة في منصب السفير هذا".

وقال براون، الذي شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا خلال الفترة من 2007 إلى 2010، إنه "سعيد" بتولي هذا المنصب .

وتابع "مهمتنا العاجلة هي العمل معا لتمويل تطعيم العالم بالكامل وحماية أفقر الدول من الآثار الرهيبة لكوفيد-19 والأمراض الأخرى".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن براون له الفضل على نطاق واسع في منع الكساد الكبير الثاني من خلال رئاسته لقمة مجموعة العشرين في لندن عام 2009.

وأضافت أن"براون دعا في الآونة الأخيرة وبلا كلل الدول الغنية وكذلك القطاع الخاص لضمان التوزيع العادل للقاحات المضادة لكوفيد-19، والدعوة إلى بذل جهد عالمي منسق... لإنقاذ الأرواح وإنهاء الجائحة واستعادة سبل العيش في جميع أنحاء العالم".

جوردون براون رئيس وزراء بريطانيا منظمة الصحة العالمية

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