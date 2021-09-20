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كوريا الجنوبية تسجل 1605 إصابات جديدة بكورونا و5 وفيات

06:48 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
كوريا الجنوبية تسجل 1605 إصابات جديدة بكورونا و5 وفيات

أرشيفية

سول-(د ب أ):

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 1605 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 287 ألفا و 536 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2409.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في شباط/فبراير الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على أكثر بقليل من 50ر36 مليون شخص، أو نحو1ر71 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.

وحصل نحو 14ر22 مليون شخص، أو 2ر43 % من السكان، على جرعتي اللقاح، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.​

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