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انفجار عنيف يهز مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية

12:17 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
انفجار عنيف يهز مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية

انفجار -ارشيفية

دمشق 19 أيلول / سبتمبر ( د ب أ)

هز انفجار قوي مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية مساء الأحد.

وقالت مصادر محلية في مدينة البوكمال لوكالة الانباء الالمانية( د .ب. ا) إن إنفجارا قويا سمع من الجهة الغربية للمدينة وأن سحب الدخان تتصاعد من المنطقة التي وقع فيها الهجوم.

وأكدت المصادر أن "طائرات مسيرة تابعة للقوات الامريكية تحلق في المنطقة منذ مساء اليوم ".

ورفضت مصادر في القوات السورية الحكومية التي تسيطر على المدينة الرد على اتصال من مراسل الـ(د.ب.أ) للتعليق على الأنفجار.

وتشهد منطقة البوكمال قصفًا متكررًا من طائرات أمريكية وأخرى إسرائيلية لمواقع عسكرية تقول إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني والقوات الموالية له.

انفجار مدينة البوكمال الحدود السورية العراقية

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