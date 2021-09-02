بايدن يقدم مساعدات إلى نيويورك وارتفاع قتلى الإعصار إيدا إلى 20

نيويورك - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ، تقديم مساعدات إلى ولاية نيويورك التي تاثرت ببقايا إعصار إيدا ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقالت بلومبرج إن منطقة مدينة نيويورك تترنح من الدمار الناجم عن بقايا الإعصار إيدا، الذي تسبب في فيضانات كارثية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا ، وأثار عواصف وأصاب خدمات النقل بحالة من الشلل التام.

وأضافت بلومبرج، أن المياه غمرت الطرق السريعة وصالات الوصول والمغادرة بالمطار وملاعب البيسبول ومحطات مترو الأنفاق.

وقال متحدث باسم الشرطة إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في بروكلين وكوينز.

من جهة أخرى، قال مسؤولون ومصادر إعلامية محلية أن ما لا يقل عن 12 شخصا آخرين لقوا حتفهم.

وضربت الأعاصير ولايتي ميريلاند ونيوجيرسي.

وجاء ذلك بعد أن دمرت العاصفة إيدا جنوب لويزيانا، تاركة أكثر من مليون منزل وشركة بدون كهرباء في انقطاع للتيار الكهربائي بلا نهاية تلوح في الأفق.

وكانت آثار العاصفة هي الأحدث في سلسلة من الحوادث المناخية القاسية حول العالم هذا العام مع استمرار تغير المناخ.

وتستعر حرائق الغابات الهائلة في ولاية كاليفورنيا، بما في ذلك حرائق الغابات التي تهدد بحيرة تاهو. وتسببت حرائق أخرى في احتراق مساحات شاسعة في اليونان وإيطاليا وسيبيريا. كان شهر يوليو هو الشهر الأكثر حرارة على الإطلاق.