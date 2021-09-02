القوات النيجيرية تقتل 15 من قطاع الطرق وتعتقل 81 آخرين خلال عمليات الشهر الماضي

أبوجا - (أ ش أ):

أعلنت قيادة الدفاع في نيجيريا اليوم الخميس، أن قوات عملية هادارين دجي ألقت القبض على 81 من العصابات والمتعاونين معهم وعناصر إجرامية أخرى، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد.

صرح بذلك البريجدير جنرال برنارد أونيوكو القائم بأعمال مدير عمليات أثناء تقديمه تحديثًا لعمليات القوات المسلحة في جميع أنحاء البلاد اليوم الخميس في أبوجا.

وقال أونيوكو - ، وفقا لموقع (بي.إم.نيوز) النيجيري - إنه جرى إنقاذ ما لا يقل عن 33 من ضحايا الاختطاف وقتل 15 من قطاع الطرق على أيدي القوات، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كما جرى تحييد اثنين من اللصوص المسلحين واعتقال 13 من مخبري العصابات.

وجرى خلال العمليات ضبط خمس عشرة دراجة نارية وبندقيتين من طراز كلاشينكوف؛ أوضح أنيوكو أنه جرى إنقاذ 33 مخطوفًا، واعتقال 66 عنصرًا إجراميًا، كما جرى إصلاح بعض خطوط السكك الحديدية التي تعرضت للتخريب خلال هذه الفترة.