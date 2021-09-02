استشهاد فلسطيني وإصابة 15 آخرين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال شرق غزة

غزة - (د ب أ):

استشهد فلسطيني وأصيب 15 آخرون مساء الخميس خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن شابا 26 عاما، توفى متأثرا بجراحه التي أصيب بها في معدته شمال قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن "15 آخرين أصيبوا بجراح مختلفة من بينهم خمسة أطفال في المناطق الشرقية لقطاع غزة، من بينها خمسة إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة لطفل".

وذكرت مصادر فلسطينية أن عشرات الشبان الفلسطينيين نظموا احتجاجات ليلية في مناطق متفرقة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل على أطراف شرق قطاع غزة، تخللها إضرام النار في إطارات مطاطية وإلقاء حجارة باتجاه القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

واستأنفت الفصائل الفلسطينية منذ نحو 10 أيام تنظيم احتجاجات على طول الأطراف الشرقية لقطاع غزة للضغط على إسرائيل، بسبب تشديدها للحصار على القطاع وعدم سماحها بإعادة إعماره.