Masrawy logo white

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي أبرز المستجدات في المنطقة

10:39 م الخميس 02 سبتمبر 2021
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي أبرز المستجدات في المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض - (د ب أ):

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أبرز المستجدات في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن بن فرحان وبلينكن استعرضا خلال الاتصال، العلاقات الاستراتيجية بين السعودية وأمريكا وسُبل تعزيزها في كافة المجالات المشتركة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الوزير أنتوني بلينكن ناقش هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان الوضع في أفغانستان وقضايا إقليمية أخرى.

وأكد بلينكن لوزير خارجية السعودية التزام واشنطن بالشراكة الاستراتيجية الطويلة بين البلدين.

كما تطرقت مباحثات وزير الخارجية الأمريكي مع وزير الخارجية السعودي لقضايا المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أمس الأول الثلاثاء إن الحرب في أفغانستان انتهت اليوم بعد 20 عاما من بدئها.

وأضاف أنه كان رابع رئيس يواجه مشكلة الحرب في أفغانستان والتي قال عنها إنها كانت يجب أن تنتهي منذ فترة طويلة.

فيصل بن فرحان السعودية وزارة الخارجية السعودية الرياض

الخبر التالى:

صرعى ومشردون بالأنفاق.. مشاهد من إعصار إيدا في الولايات المتحدة (صور وفيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
279

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

288441

إجمالي الإصابات

16736

إجمالي الوفيات

239343

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -بالأسماء.. إدراج 45 شخصا بينهم 7 سيدات على قوائم الإرهاب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا