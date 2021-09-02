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البيت الأبيض: لدينا قلق بشأن الرحلات القادمة من أفغانستان "بسبب نقص المعلومات"

10:33 م الخميس 02 سبتمبر 2021
البيت الأبيض: لدينا قلق بشأن الرحلات القادمة من أفغانستان "بسبب نقص المعلومات"

البيت الأبيض

واشنطن - (أ ش أ):

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الرحلات الجوية المستأجرة القادمة من أفغانستان إليها بسبب نقص المعلومات.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جسن ساكي - في تصريحات لشبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم /الخميس/ - أن هناك تعاوناً مشتركاً مع وزارة الخارجية والدبلوماسيين للتنسيق من أجل مغاردة أفغانستان.

وشددت على أن واشنطن ليس لديها وسائل "موثوقة" لمعرفة هوية من هم على متن الطائرات المستأجرة أو حتى منظمي هذه الرحلات، مشيرة إلى أن هذا يسبب للمسؤولين "بعض القلق".

وأكدت أن هذه الرحلات الجوية "تهبط في قواعد عسكرية أمريكية، وعلينا أن نكون حذرين للغاية".

وتابعت: إن هناك تساؤلات أيضاً تتعلق بوجود تهديدات من تنظيم "داعش خراسان" الإرهابي، مشيرة إلى هذا التنظيم لديه "اهتمام كبير بالهجوم على أهداف جوية".

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البيت الأبيض أفغانستان وزارة الخارجية

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