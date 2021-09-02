مصر تعرب عن تعازيها للولايات المتحدة في ضحايا إعصار "آيدا"

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعباً، وذوي الضحايا الأبرياء، جرّاء العواصف والفيضانات الناتجة عن إعصار (آيدا)، الذي ضرب مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى.

كما عبرت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكل المصابين.

وأكدت مصر (حكومةً وشعباً) تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المصاب الأليم.