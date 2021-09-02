Masrawy logo white

مصر تعرب عن تعازيها للولايات المتحدة في ضحايا إعصار "آيدا"

10:32 م الخميس 02 سبتمبر 2021
مصر تعرب عن تعازيها للولايات المتحدة في ضحايا إعصار "آيدا"

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعباً، وذوي الضحايا الأبرياء، جرّاء العواصف والفيضانات الناتجة عن إعصار (آيدا)، الذي ضرب مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى.

كما عبرت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكل المصابين.

وأكدت مصر (حكومةً وشعباً) تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المصاب الأليم.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية المصرية الولايات المتحدة إعصار آيدا الفيضانات

الخبر التالى:

البيت الأبيض: لدينا قلق بشأن الرحلات القادمة من أفغانستان "بسبب نقص المعلومات"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
279

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

288441

إجمالي الإصابات

16736

إجمالي الوفيات

239343

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -بالأسماء.. إدراج 45 شخصا بينهم 7 سيدات على قوائم الإرهاب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا