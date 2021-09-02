الرئيس التونسي: بعض الأشخاص هدفهم المراوغة لإضفاء مشروعية واهمة

وكالات:

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن بعض الأشخاص كان هدفهم المناورة والمراوغة لإضفاء مشروعية واهمة.

وقال سعيد، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، اليوم الخميس "اكتشفت أنني كنت أتحدث إلى أشخاص هدفهم المناورة والمراوغة لإضفاء مشروعية واهمة".

وأضاف "سنرد على أي استفزاز بالقانون ولن نسمح لأحد بالعبث بالدولة أو بالشعب، ونرفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه".

وأوضح أن "القرارات الاستثنائية التي اتخذناها جاءت للحفاظ على الدولة وعلى مكتسبات الشعب، وهناك مجموعة من الأشخاص تدبّر ومجموعة أخرى تُنفذ لضرب مؤسسة الرئاسة".

وأكد أنه "تم إتلاف وثائق بوزارة العدل وهناك من حصل على 100 ألف دينار لمنح وثيقة الحصول على الجنسية".

اعترفت حركة النهضة التونسية الأربعاء بتحملها المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في تونس، إلى جانب الأطراف الذين حكمت معهم وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد خلال الفترة الماضية.

وذكر بيان لحركة النهضة التونسية الأربعاء عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أن الحركة تتجه إلى الإعلان عن تشكيل جديد للمكتب التنفيذي لها.

وأشارت إلى أنها تتفهم غضب الشارع ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة.