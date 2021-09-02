دراجي يستبعد الترشح لرئاسة إيطاليا ويقول إن حكومته مستقرة

روما - (د ب أ):

أشار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى أنه يرى أن حكومته مستقرة وأنه ليس مرشحا ليكون رئيسا للبلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المسألة أثيرت خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس عندما سئل عن خطر وقوع أزمة حكومية وشيكة في خضم معركة تلوح في الأفق لانتخاب رئيس جديد لإيطاليا.

وقال محافظ البنك المركزي الأوروبي سابقا اليوم الخميس في روما: "لا أرى كارثة تلوح في الأفق.. أنا لست قلقا قطعا بشأن نفسي".

ويتم بشكل منتظم طرح اسم دراجي كمنافس قوي لخلافة الرئيس سيرجيو ماتاريلا، الذي تنتهي فترة رئاسته في يناير المقبل.

وبينما تعتبر سلطات الرئيس شرفية إلى حد كبير، يصبح نفوذه حاسما خلال أزمات الحكومة المتكررة بإيطاليا.

ويمكن أن يتسبب انتخاب دراجي ووصوله إلى الكويرينال، أي القصر الرئاسي في إيطاليا، في إنهاء فترة حكومته مبكرا وقد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة.