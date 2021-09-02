Masrawy logo white

دراجي يستبعد الترشح لرئاسة إيطاليا ويقول إن حكومته مستقرة

09:57 م الخميس 02 سبتمبر 2021
دراجي يستبعد الترشح لرئاسة إيطاليا ويقول إن حكومته مستقرة

ماريو دراجي

روما - (د ب أ):

أشار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى أنه يرى أن حكومته مستقرة وأنه ليس مرشحا ليكون رئيسا للبلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المسألة أثيرت خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس عندما سئل عن خطر وقوع أزمة حكومية وشيكة في خضم معركة تلوح في الأفق لانتخاب رئيس جديد لإيطاليا.

وقال محافظ البنك المركزي الأوروبي سابقا اليوم الخميس في روما: "لا أرى كارثة تلوح في الأفق.. أنا لست قلقا قطعا بشأن نفسي".

ويتم بشكل منتظم طرح اسم دراجي كمنافس قوي لخلافة الرئيس سيرجيو ماتاريلا، الذي تنتهي فترة رئاسته في يناير المقبل.

وبينما تعتبر سلطات الرئيس شرفية إلى حد كبير، يصبح نفوذه حاسما خلال أزمات الحكومة المتكررة بإيطاليا.

ويمكن أن يتسبب انتخاب دراجي ووصوله إلى الكويرينال، أي القصر الرئاسي في إيطاليا، في إنهاء فترة حكومته مبكرا وقد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ماريو دراجي إيطاليا روما

الخبر التالى:

الرئيس التونسي: بعض الأشخاص هدفهم المراوغة لإضفاء مشروعية واهمة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
279

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

288441

إجمالي الإصابات

16736

إجمالي الوفيات

239343

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -بالأسماء.. إدراج 45 شخصا بينهم 7 سيدات على قوائم الإرهاب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا