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البحرين تدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة مسيرة تجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية

09:24 م الخميس 02 سبتمبر 2021
البحرين تدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة مسيرة تجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية

وزارة خارجية مملكة البحرين

المنامة - (أ ش أ):

دانت وزارة خارجية البحرين اليوم الخميس إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين - أن هذا العمل الإرهابي الآثم؛ يعكس تعنتًا وإصرارًا واضحًا على انتهاك الأراضي السعودية، واستهداف المنشآت والأعيان المدنية، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير تلك الطائرة.

وأكدت البحرين وقوفها وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية، فيما تتخذه من إجراءات وتدابير من أجل حماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة خارجية البحرين طائرة مسيرة الميليشيات الحوثية السعودية

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