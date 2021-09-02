وزيرا خارجية ألمانيا وإيران يبحثان الاتفاق النووي

طهران - (د ب أ):

قالت ألمانيا وإيران اليوم الخميس إن وزيري خارجية البلدين ، الألماني هايكو ماس ونظيره الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان، تحدث هاتفيا لمناقشة البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن إيران مستعدة لتوسيع التعاون في جميع المجالات .

وقال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الجديد "نحن نفضل المفاوضات النووية، ولكن فقط إذا أدت بشكل عملي إلى رفع العقوبات الأميركية وتنفيذ المطالب الإيرانية المشروعة".

وتم تعليق المحادثات النووية في فيينا، والتى تجري منذ نيسان/أبريل الماضي بين إيران والدول الخمس العظمى التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ، بالإضافة إلى ألمانيا ، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في منتصف حزيران/ يونيو وتغيير الحكومة في إيران .

ومن المقرر استئنافها مع فريق تفاوض إيراني جديد. ومع ذلك، وفقا لأمير عبد اللهيان، فإن تشكيل الفريق قد يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر أخرى.