بولندا تتهم الاتحاد الأوروبي بابتزازها وسط تأخير أموال التعافي من آثار كورونا

وارسو - (د ب أ):

أعربت بولندا عن غضبها إزاء التعليقات التي أدلى بها مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي، وربطت اعتراض الحكومة فيما يتعلق بأولوية قانون الاتحاد الأوروبي بالتأخير في صرف أموال التعافي من آثار كورونا من التكتل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ولم تتلق حكومة رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي بعد الموافقة على خطة الإنفاق لتجاوز آثار جائحة كورونا من السلطة التنفيذية للتكتل، وهو شرط ضروري لبولندا للحصول على 9ر23 مليار يورو (2ر28 مليار دولار) من المنح التحفيزية.

ويأتي التأخير في الوقت الذي تخوض فيه بولندا معركة بشأن تجديد نظامها القضائي، حيث طلب مورافيتسكي من المحكمة العليا في البلاد أن تحكم فيما إذا كان لدستور البلاد الأسبقية على قوانين الاتحاد الأوروبي.

وقال المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جينتيلوني أمام لجنة برلمانية أوروبية أمس الأربعاء إن "العواقب المحتملة" لهذا الحكم من بين العوامل التي تؤثر على عملية موافقة الاتحاد الأوروبي.

ووصف وزير العدل البولندي زبيجنيو زيوبرو تصريحات جنتيلوني اليوم بأنها "تافهة" وقال إنها ترقى إلى "الابتزاز".