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عقيلة صالح: لا حل للأزمة في ليبيا إلا عبر إجراء الانتخابات العامة

07:45 م الخميس 02 سبتمبر 2021
عقيلة صالح: لا حل للأزمة في ليبيا إلا عبر إجراء الانتخابات العامة

رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح

وكالات:

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أنه لا حل للأزمة في ليبيا إلا من خلال إجراء الانتخابات العامة، عبر الاقتراع المباشر، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك مصالحة وطنية قبل انتخاب الرئيس الجديد في ليبيا.

وقال صالح، في مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الخميس إن "مشكلة ليبيا لن تحل إلا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأضاف أن "مجلس النواب قرر أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة مباشرة"، لافتًا إلى أن "لا مصالحة وطنية قبل انتخاب رئيس لكل الليبيين عن طريق الانتخاب المباشر".

وتابع أن "هناك انقسام وإذا لم تتم الانتخابات سيكون الموقف في ليبيا أسوأ".

عقيلة صالح مجلس النواب الليبي الانتخابات العامة ليبيا

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