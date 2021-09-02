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تقرير: كوريا الجنوبية أكبر مستورد للنفط الأمريكي خلال يوليو الماضي

07:14 م الخميس 02 سبتمبر 2021
تقرير: كوريا الجنوبية أكبر مستورد للنفط الأمريكي خلال يوليو الماضي

كوريا الجنوبية

واشنطن - (د ب أ):

أظهرت بيانات رسمية أمريكية نشرت اليوم الخميس زيادة صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى كوريا الجنوبية خلال يوليو الماضي إلى 1ر15 مليون برميل، مقابل 8ر13 مليون برميل خلال يونيو الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البيانات الصادرة عن مكتب التعداد الأمريكي يشير إلى أن كوريا الجنوبية كانت أكبر مستورد للنفط الأمريكي خلال يوليو الماضي.

في الوقت نفسه، تراجعت صادرات النفط الأمريكي إلى الهند بنسبة 30% خلال الفترة نفسها لتبلغ 6ر10 مليون برميل خلال يوليو الماضي.

كما تراجعت الصادرات إلى الصين لتبلغ 75ر3 مليون برميل، وهو أقل مستوى لها منذ أبريل 2020.

وجاءت هولندا في المركز الثالث أكبر مستورد للخام الأمريكي بواردات بلغت 24ر9 مليون برميل، تليها كندا بواردات بلغت 04ر9 مليون برميل ثم بريطانيا 75ر5 مليون برميل.

كوريا الجنوبية النفط الأمريكي الولايات المتحدة النفط الخام

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