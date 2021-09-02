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أنقرة: لا يمكن إبقاء اللاجئين الأفغان مؤقتا على أراضينا

06:40 م الخميس 02 سبتمبر 2021
أنقرة: لا يمكن إبقاء اللاجئين الأفغان مؤقتا على أراضينا

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

وكالات:

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إن بلاده لا يمكنها إبقاء اللاجئين الأفغان مؤقتا على أراضيها، حسبما نقلت وكالة الأناضول الإخبارية.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية هولندا، سيغريد كاغ، في العاصمة أنقرة.

وأوضح تشاووش أوغلو قائلا: "التعاون مع الاتحاد الأوروبي غير ممكن إذا كان يعتقد أنه سيدفع المال مقابل الاحتفاظ باللاجئين الأفغان على أراضينا".

وأضاف "ليس بالإمكان إبقاء اللاجئين الأفغان مؤقتا في تركيا، وسنرفض أي عرض من هذا القبيل في حال وروده".

وأكد تشاووش أوغلو أنه يتعين تحديث اتفاقية الهجرة الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بحيث تشمل السوريين والأفغان.

مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي اللاجئين الأفغان الاتحاد الأوروبي

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