الإعصار إيدا: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات شمال شرقي الولايات المتحدة

واشنطن- (بي بي سي):

ذكرت تقارير أن 14 شخصا على الأقل قتلوا حتى الآن في نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الشديدة التي تسبب بها إعصار إيدا.

ففي مدينة نيويورك، قتل 8 أشخاص بينهم طفل في الثانية من عمره. وبعض هؤلاء الضحايا كانوا محاصرين في أقبية منازلهم التي غمرتها المياه.

ورفع حظر التجول الذي فرض في المدينة الليلة الماضية، لكن المسؤولين حثوا الناس على البقاء في منازلهم.

وفي فيلادلفيا، أكد المسؤولون وجود "عدة وفيات"، من دون تحديد العدد أو تقديم المزيد من التفاصيل. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا.

وفي ولاية نيو جيرسي، لقي خمسة أشخاص مصرعهم في مجمع سكني واحد في مدينة إليزابيث.

وطلب المسؤولون من السكان أن يحاولوا التأكد من أوضاع جيرانهم، بينما باشرت فرق الإنقاذ والتنظيف في إجلاء بقايا الفيضانات ومعاينة الأضرار التي خلفتها.