إيران تتسلم 5ر1 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا

طهران - (د ب ا):

تسلمت الحكومة الإيرانية اليوم الخميس، شحنة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قادمة من هولندا عن طريق الجو ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن تقارير لوكالة مهر شبه الرسمية .

وقالت بلومبرج إن هذه الشحنة هي الدفعة الثالثة التي تم تأمينها ضمن مبادرة كوفاكس المدعومة من منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن إيران تواجه حاليا أسوأ تفشي للفيروس الفتاك في الشرق الأوسط وأنها تعاني من الموجة الأكثر فتكا حيث بلغ متوسط الوفيات 610 شخصا يوميا خلال الأسبوع الماضي جراء تفشي السلالة دلتا سريعة العدوى.

ونقلت بلومبرج عن وزارة الصحة الإيرانية القول إنه تم استخدام نحو 4ر28 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن .

وأعلنت الوزارة اليوم الخميس أنه تسجيل 595 حالة وفاة و 30279 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز خمسة ملايين و 55 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 108988 حالة وفاة.

وذكرت أن 7831 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز أربعة ملايين و 269 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية(إرنا).