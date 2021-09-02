الأردن يسجل 893 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يلامس 798 ألف حالة

عمان - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، 893 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 797 ألفا و984 إصابة.

وذكرت الصحة الأردنية في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا أنه جرى تسجيل 20 وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 10 آلاف و442 حالة، فيما جرى تسجيل 721 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 776 ألفا و925 حالة.

وأشار البيان إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 3 ملايين و472 ألفا و46 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعتين مليونين و950 ألفا و697 شخصا .