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الاتحاد الأوروبي يعيد تصدير لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا إلى أفريقيا

05:35 م الخميس 02 سبتمبر 2021
الاتحاد الأوروبي يعيد تصدير لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا إلى أفريقيا

لقاح جونسون آند جونسون

جوهانسبرج - (د ب أ):

يعتزم الاتحاد الأوروبي إعادة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المنتج في أفريقيا، وتم شحنه إلى أوروبا من شركة جونسون آند جونسون الأمريكية.

وقال سترايف ماسييوا مفوض الاتحاد الأفريقي لمكافحة فيروس كورونا اليوم الخميس إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أدلت بتصريح في هذا الشأن على هامش مؤتمر في برلين.

وتعهدت فون دير لاين بتقديم 200 مليون جرعة إضافية بنهاية العام. ويأتي نحو 70 مليون منها من ألمانيا.

وقال ماسييوا إن "هذا نبأ طيبة من أوروبا".

ولم يحصل في أفريقيا على تطعيم كامل سوى أقل قليلا من 3% من السكان، على الرغم من أن القارة تتعرض حاليا لموجة ثالثة من العدوى.

وتشير التقديرات إلى أن حاجة إلى توفير نحو 6ر1 مليار جرعة لتطعيم حوالي 60% من السكان.

وتعود صادرات جرعات اللقاح المنتج في جنوب أفريقيا إلى أوروبا، إلى ترتيب بين جونسون آند جونسون وشركة أسبن الجنوب أفريقية للأدوية.

ووفقا لماسييوا، تغير الأمر الآن. وتنتج أسبن الآن منتجها الخاص بها بموجب ترخيص حصري للسوق الأفريقية.

لقاح جونسون آند جونسون أفريقيا فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي

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