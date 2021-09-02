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الكرملين: لم نقترب من الاتفاق مع أوكرانيا حول اجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي

05:30 م الخميس 02 سبتمبر 2021
الكرملين: لم نقترب من الاتفاق مع أوكرانيا حول اجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (كرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو وكييف لم تقتربا بعد من الاتفاق على جدول أعمال محدد لعقد اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وشدد بيسكوف -في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي- على أنه من لم يتم الاتفاق بعد على عقد اجتماع قريب بين رئيسي البلدين، مؤكدًا إلى أن الفكرة مازالت مطروحة. وأشار إلى أنه لم ينفي أحد من الجانبين الروسي أو الأوكراني إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع في المستقبل.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية.

في الوقت نفسه، استبعد بيسكوف مسألة عقد محادثات من هذا النوع قبل نهاية العام الجاري، وذلك عند سؤاله عما إذا كان يمكن لزعيمي البلدين الاجتماع هذا العام.. موضحًا أن جميع الاتصالات بين القادة يجب أن تكون معدة جيدًا وتهدف إلى تحقيق أهداف محددة.

وأضاف المتحدث الروسي أن هناك صعوبات تكمن في تحديد القضايا التي يمكن للطرفين مناقشتها، "فالرئيس الأوكراني زيلينسكي يواصل الإصرار على مناقشة قضية شبه جزيرة القرم والرئيس بوتين غير مستعد لذلك، فلا يوجد شئ يمكن التحدث بشأنه"، بحسب قوله.

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