Masrawy logo white

دبلوماسي صيني: يمكننا تعزيز التعاون مع أمريكا بشأن المناخ والوباء

04:34 م الخميس 02 سبتمبر 2021
دبلوماسي صيني: يمكننا تعزيز التعاون مع أمريكا بشأن المناخ والوباء

الصين وامريكا

براغ - (د ب أ):
قال الدبلوماسي الصيني البارز المعني بالعلاقات الخارجية يانج جيه تشي، إن بإمكان بلاده تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة بشأن تغير المناخ والسيطرة على الأوبئة، وفقا لبيان نشرته الخارجية الصينية الخميس نقلا عن اجتماع عبر الفيديو مع مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري.
وحث يانج، بحسب البيان، الولايات المتحدة على العمل مع الصين لإعادة العلاقات إلى طبيعتها.
وأفاد يانج بأن الصين تأمل في أن تعاملها الولايات المتحدة بموضوعية واحترام.
وقال إن الصين منفتحة على التواصل والتعاون مع الولايات المتحدة.
وأضاف أن التعاون يجب أن يكون "ثنائيا ومفيدا للطرفين". كما أفاد بأن الصين سوف تعمل على ضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية باريس، وأنها اتخذت تدابير فعالة للتصدي لتغير المناخ.
وقال يانج إن الصين مستعدة لتكثيف التبادلات السياسية مع الولايات المتحدة بشأن المناخ.

يانج جيه تشي الصين أمريكا المناخ

الخبر التالى:

هولنديون يطلبون مساعدة الروس بشأن حادث الرحلة "إم إتش 17"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
279

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

288441

إجمالي الإصابات

16736

إجمالي الوفيات

239343

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا