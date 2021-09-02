الجزائر: العثور على جثث ثلاثة أشخاص جرفتهم مياه الفيضانات

الجزائر- (أ ف ب):

عثرت مصالح الحماية المدنية الجزائرية يوم الخميس على جثث ثلاثة أشخاص كانوا مفقودين بعدما جرفتهم فيضانات شهدتها ولاية المسيلة جنوب العاصمة الجزائرية ليل الثلاثاء الأربعاء، كما جاء في بيان.

وجاء في بيان الحماية المدنية "تم العثور على جثتي رجلين من طرف أعوان الحماية المدنية بالقرب من المؤسسة العقابية ببوسعادة على مستوى واد ميطر وجثة طفل تم انتشالها من طرف غطاسين بذات الواد".

وكان اهل الضحايا أبلغوا عن فقدان أب وابنه ورجل ثالث، جرفتهم السيول إثر هطول أمطار غزيرة حذرت منها مصالح الأرصاد الجوية، كما أشارت الحماية المدنية في بيان سابق.

ونبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرتها ليوم الثلاثاء من تساقط أمطار رعدية عبر 13 ولاية على رأسها ولاية المسيلة الواقعة على بعد نحو 260 كلم جنوب العاصمة.

شهدت الجزائر في مايو أمطارًا غزيرة أدت الى مقتل سبعة أشخاص منهم واحد في المسيلة.

أما أكبر حصيلة منذ بداية السنة فكانت في العاشر من مارس حيث تسببت السيول الجارفة في مقتل عشرة أشخاص بينهم خمسة أطفال في ولاية الشلف غرب الجزائر.