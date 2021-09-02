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ألمانيا : انفجار مبنى سكني جنوبي البلاد وإصابة شخصين

03:42 م الخميس 02 سبتمبر 2021
ألمانيا : انفجار مبنى سكني جنوبي البلاد وإصابة شخصين

الشرطة الألمانية

رورباخ (ألمانيا)- (د ب أ):

أعلنت الشرطة الألمانية، الخميس، حدوث انفجار في مبنى سكني في بلدة رورباخ في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المنزل انهار إثر الانفجار.

وأضافت بيانات الشرطة أن هناك شخصين على الأقل أُصيبا إثر الحادث.

وقال متحدث باسم مركز التحكم المتكامل في مدينة إنجلوشتات الواقعة على بعد 30 كيلومترا بولاية بافاريا إن هناك اثنين آخرين مفقودين حتى الآن.

وتوجهت قوات الإطفاء والإغاثة إلى موقع الحادث، بحسب بيانات الشرطة.

وأضاف المتحدث أنه تم القيام بمهمة إغاثة كبرى على المستوى المحلي للبلدة ، وأنه تمت الاستعانة بكلاب مدربة للبحث عن مفقودين بين الأنقاض. كما تمت الاستعانة بطائرة مروحية.

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