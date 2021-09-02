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أفغانستان تحت سيطرة طالبان: مسلحو الحركة يحاصرون منطقة وادي بانشير

03:06 م الخميس 02 سبتمبر 2021
أفغانستان تحت سيطرة طالبان: مسلحو الحركة يحاصرون منطقة وادي بانشير

أفغانستان تحت سيطرة طالبان

كابول- (بي بي سي):

يحاصر مسلحو حركة طالبان آخر منطقة معارضة لسيطرتهم على أفغانستان.

وطالب قيادي بارز في الحركة المسلحين المعارضين لحكمها في منطقة وادي بانشير الجبلية بالدخول في مفاوضات للوصول إلى تسوية.

ويرغب معارضو الحركة في دولة لا مركزية وتقاسم السلطات بين مجموعات عرقية مختلفة.

وتحظى منطقة وادي بانشير في تاريخ أفغانستان الحديث، فقد كانت معقلا ضد القوات السوفيتية في الثمانينات وضد حركة طالبان في التسعينات.

وفي كلمة مسلحة حث القيادي في طالبان أمير خان متقي المعارضين للحركة على وضع السلاح، قائلا إن "الإمارة الإسلامية في أفغانستان ستكون وطنا لجميع الأفغان".

هذا المحتوى من

حركة طالبان أفغانستان وادي بانشير

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