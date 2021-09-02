إلغاء الحجر الصحي للمسافرين الملقحين القادمين إلى أبوظبي

أبوظبي- (بي بي سي):

أعلنت أبوظبي أنها ألغت الحجر الصحي بالنسبة لجميع المسافرين، الذين تلقوا اللقاح الكامل ضد فيروس كورونا، القادمين إلى الإمارة من جميع أنحاء العالم.

وقالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي إن الحجر الصحي قد ألغي بالنسبة لجميع المطّعمين من مواطنين ومقيمين وزوار، القادمين من خارج الدولة، وذلك اعتبارا من الخامس من الشهر الجاري.