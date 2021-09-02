Masrawy logo white

إلغاء الحجر الصحي للمسافرين الملقحين القادمين إلى أبوظبي

12:57 م الخميس 02 سبتمبر 2021
إلغاء الحجر الصحي للمسافرين الملقحين القادمين إلى أبوظبي

مطار أبوظبي الدولي

أبوظبي- (بي بي سي):

أعلنت أبوظبي أنها ألغت الحجر الصحي بالنسبة لجميع المسافرين، الذين تلقوا اللقاح الكامل ضد فيروس كورونا، القادمين إلى الإمارة من جميع أنحاء العالم.

وقالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي إن الحجر الصحي قد ألغي بالنسبة لجميع المطّعمين من مواطنين ومقيمين وزوار، القادمين من خارج الدولة، وذلك اعتبارا من الخامس من الشهر الجاري.

هذا المحتوى من

تطعيم كورونا مطار أبوظبي فيروس كورونا

الخبر التالى:

بالصور - حريق ضخم يلتهم سوق نابلس الشرقي بشكل كامل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
279

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

288441

إجمالي الإصابات

16736

إجمالي الوفيات

239343

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا