بكين تؤكد أن الكرة في ملعب واشنطن في مجال المناخ

بكين- (أف ب):

أكدت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، خلال زيارة المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، أن إحراز تقدم في التعاون في مجال المناخ مع الولايات المتحدة لا يمكن فصله عن عمل دبلوماسي أوسع بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان إن وزير الخارجية وانغ يي اتهم واشنطن في محادثاته مع كيري عبر الفيديو الأربعاء، بارتكاب "خطأ استراتيجي كبير في التقدير تجاه الصين".

وأضاف أنه "من المستحيل وضع التعاون في مجال المناخ بين الصين والولايات المتحدة فوق الأجواء العامة للعلاقات الصينية الأمريكية".

ويهدف كيري من زيارته إلى الضغط على أكبر بلد مسبب للتلوث في العالم لخفض انبعاثات الغازات. ولأسباب صحية لم يتم تنظيم لقاء حضوري بين وزير الخارجية وكيري الذي سيلتقي في تيانجين (شمال) نظيره الصيني شيه تشن هوا.

قال وانغ يي إن "الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة التي يجب أن تكف عن اعتبار الصين تهديدا وخصما".

من جهته، قال كيري إن الصين "لعبت دورا حاسما" في مكافحة الاحتباس الحراري. وأضاف بحسب لقطات بثتها قناة التلفزيون العام (سي سي تي في) "أعتقد أن التحدي كبير مثل أي تحد نواجهه على مستوى العالم".

وكان المبعوث الأميركي دعا الصين في الأشهر الأخيرة إلى بذل مزيد من الجهود لخفض انبعاثات الكربون.

والصين هي أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في العالم تليها الولايات المتحدة. وقد حددت هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060 لكنها ما زالت تعتمد بشكل كبير على الفحم الذي يشكل ستين من مصادر الطاقة لديها.

وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة مع تبادل الطرفين انتقادات بشأن سجل بكين في مجال حقوق الإنسان ومعالجتها لانتشار فيروس كورونا في البداية.