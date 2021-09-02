الإعصار إيدا: 9 قتلى بسبب الفيضانات شمال شرقي الولايات المتحدة

واشنطن- (بي بي سي):

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل تسعة أشخاص على الأقل نتيجة الفيضانات المفاجئة التي أصابت مدينة نيويورك والمناطق المحيطة بها، بعد هطول أمطار قياسية شديدة بسبب الإعصار إيدا.

وحوصر بعض الأشخاص في أقبية منازلهم التي غمرتها المياه. وغرقت بعض شوارع نيويورك بالمياه وأصبحت تشبه الأنهار، وانتشلت جثة من سيارة جرفتها المياه.

وأغلقت معظم شبكة قطارات الأنفاق بعد أن تدفقت المياه إلى المحطات وغمرت الأرصفة. كما ألغيت مئات الرحلات الجوية.