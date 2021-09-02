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تعليق الإنترنت وقيود مشددة في كشمير بعد وفاة زعيم انفصالي

12:15 م الخميس 02 سبتمبر 2021
تعليق الإنترنت وقيود مشددة في كشمير بعد وفاة زعيم انفصالي

إقليم كشمير

سريناجار (كشمير)- (د ب أ):

تم تعليق الإنترنت في الشطر الخاضع لادارة الهند من كشمير، اليوم الخميس، وتم فرض قيود تشبه حظر التجول في سريناجار، بعد وفاة الزعيم الانفصالي البارز، سيد علي جيلاني.

ويشار إلى أن جيلاني (91 عاما) كان ناشطا ضد الحكم الهندي وزعيم "مؤتمر حريات"، وهو منتدى للجماعات الانفصالية.

وقال نجله نسيم جيلاني، إنه توفي في منزله بسريناجار، بعد صراع طويل مع المرض.

وقد تم دفن جيلاني في الصباح الباكر في مقبرة تقع بالقرب من منزله، تحت إشراف الشرطة، وبحضور أفراد أسرته المقربين وجيرانه فقط.

وقامت الإدارة على الفور بفرض السيطرة على المنطقة لمنع أي تجمعات، كما فرضت طوقا أمنيا حول مكان الدفن، وقامت بتعليق خدمات الإنترنت والهاتف المحمول باستثناء مزود الخدمة المملوك للدولة الهندية (بي إس إن إل).

وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى مقر إقامة جيلاني في حيدربورا، بالحواجز والأسلاك الشائكة، ونشرت قوات إضافية بالأحياء القديمة في سريناجار وكشمير الشمالية.

ويشار إلى أن الشطر الذي تديره الهند من كشمير شهد تنظيم حركة انفصالية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، حيث قُتل ما يقرب من 45 ألف شخص في أعمال العنف التي يُزعم أنها مدعومة من جانب باكستان. ومن جانبها، تنفي إسلام آباد تلك الاتهامات.

وفاة زعيم انفصالي الهند إقليم كشمير تعليق الانترنت سريناجار سيد علي جيلاني

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