وزير صحة بريطاني سابق يدعو لإعطاء جرعة معزِّزة من لقاحات كورونا

لندن- (د ب أ):

دعا وزير الصحة البريطاني السابق جيريمي هانت المملكة المتحدة إلى أن تحذو حذو إسرائيل وتوسع نطاق الفئات المؤهلة للحصول على جرعة ثالثة معزِّزة من لقاحات فيروس كورونا إلى ما هو أبعد من الفئات المعرضة للخطر سريريا.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، سوف يتم تقديم جرعة لقاح ثالثة لأكثر من نصف مليون شخص يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة ويتم اعتبارهم أكثر عرضة للخطر حال الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بدءا من هذا الشهر، بناء على توصية من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين .

ويعد الإعلان منفصلا عن أي قرار بشأن برنامج الجرعات التعزيزية، ولكن من المفهوم أن إعلان النبأ حول ذلك متوقع قريبا.

وقال هانت إن الوضع في إسرائيل، حيث تم توسيع حملة الجرعات التعزيزية التي بدأت في يوليو للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما لتشمل أي شخص يزيد عمره على 12 عاما، يجب الاسترشاد به في الخطوات التالية التي تتخذها المملكة المتحدة .

وقال هانت، وهو عضو برلماني في ساوث ويست ساري لصحيفة التايمز: "أفهم سبب وجود نقاش أخلاقي حول إعطاء الجرعات للمراهقين، لكن من المؤكد أن إسرائيل تُظهر أنه لا ينبغي علينا التلكؤ في إعطاء الجرعات المعززة للبالغين".

ومع ذلك، قال وزير الصحة الحالي، ساجد جاويد، في تعليقات نقلتها صحيفة ديلي ميل إن الإعلان عن الجرعات الثالثة للمصابين بضعف المناعة "ليس بداية لبرنامج الجرعات التعزيزية - نحن نواصل التخطيط لبدء هذا في سبتمبر لضمان الحفاظ على الحماية التي حصل عليها الناس من اللقاحات بمرور الوقت وقبل الشتاء".