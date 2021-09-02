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الصين تحذر الولايات المتحدة من تأثير سلبي لتوتر العلاقات بين البلدين

11:20 ص الخميس 02 سبتمبر 2021
الصين تحذر الولايات المتحدة من تأثير سلبي لتوتر العلاقات بين البلدين

الصين تحذر الولايات المتحدة من تأثير سلبي لتوتر ال

بكين- (بي بي سي):
حذر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، المبعوث الأمريكي المختص بشؤون المناخ، جون كيري، من أن العلاقات المتوترة بين البلدين يمكن أن تعرقل التقدم في معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال وانغ إن الولايات المتحدة بحاجة إلى التوقف عن اعتبار الصين مصدر تهديد، مضيفا أن العمل المتعلق بأزمة تغير المناخ لا يمكن فصله عن قضايا أخرى.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن كيري شدد على أنه لا يمكن للعالم حل أزمة التغير المناخي من دون المشاركة والالتزام الكامل من قبل الصين، التي تنتج 27 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم.

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الصين تغير المناخ الاحتباس الحراري الولايات المتحدة وانغ يي

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