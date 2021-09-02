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جوجل تمدد عمل موظفيها من المنزل إلى عام 2022

09:04 ص الخميس 02 سبتمبر 2021
جوجل تمدد عمل موظفيها من المنزل إلى عام 2022

أرشيفية

واشنطن (د ب أ)-

أجلت شركة جوجل عودة الموظفين إلى المكاتب حتى كانون ثان/يناير 2022، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بسبب سلالة دلتا المتحورة.

وكانت شركة محركات البحث العملاقة تخطط ف البداية لعودة معظم موظفيها إلى وظائفهم في المكاتب بحلول تشرين أول/أكتوبر من هذا العام.

وكتب ساندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، في مذكرة للموظفين: "بالنسبة لبعض المواقع، بدأت الظروف تتحسن، ولكن في أجزاء كثيرة من العالم لا تزال الجائحة تسبب حالة من عدم اليقين".

وأضاف: "مع الإقرار بذلك، سنمدد سياستنا العالمية للعودة الطوعية إلى المكاتب حتى 10 (كانون ثان) يناير 2022 لإعطاء المزيد من المرونة والاختيار من قبل موظفي جوجل".

وبعد 10 كانون ثان/يناير، قالت جوجل إنها ستسمح للمكاتب المحلية بتقرير موعد إنهاء خيار العمل من المنزل ومطالبة الموظفين بالعودة إلى مكاتبهم.

فيروس كورونا سلالة دلتا شركة جوجل العمل من المنزل

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