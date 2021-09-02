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اليابان تسجل أول حالتي إصابة بسلالة "مو" المتحورة من فيروس كورونا

08:59 ص الخميس 02 سبتمبر 2021
اليابان تسجل أول حالتي إصابة بسلالة "مو" المتحورة من فيروس كورونا

أرشيفية

طوكيو /أ ش أ/

سجلت وزارة الصحة اليابانية، أول حالتي إصابة بسلالة "مو" المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.
وأفادت الوزارة -حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس- بأن الحالتين لشخصين عادا إلى البلاد من الخارج، حيث ثبت إصابتهما بالسلالة الجديدة في الحجر الصحي.
وأشار التلفزيون إلى أنه تم اكتشاف سلالة "مو" للمرة الأولى في أمريكا الجنوبية وأوروبا، موضحا أن منظمة الصحة العالمية صنفت هذه السلالة بـ"المثيرة للاهتمام".

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اليابان سلالة مو فيروس كورونا الحجر الصحي

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