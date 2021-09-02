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إعلان حالة الطوارئ في مدينة "نيويورك" الأمريكية بسبب الأمطار الغزيرة

08:58 ص الخميس 02 سبتمبر 2021
إعلان حالة الطوارئ في مدينة "نيويورك" الأمريكية بسبب الأمطار الغزيرة

أرشيفية

واشنطن /أ ش أ/

أعلنت السلطات الأمريكية حالة الطوارئ في مدينة "نيويورك" بسبب هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "إيدا" والتي تسببت في حدوث فيضانات عارمة.
وذكر تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي اليوم /الخميس/ أنه تم فرض حظر للسفر في المدينة حتى الساعة 5 بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، مشيرة إلى انقطاع الكهرباء عن الآلاف من الأشخاص كما تم إغلاق مترو مدينة نيويورك، مضيفا أن السلطات أمرت السيارات غير المخصصة للطوارئ بالبقاء بعيدا عن الطرق.

هذا المحتوى من

حالة الطوارئ نيويورك سقوط أمطار إعصار إيدا

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