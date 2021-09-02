إعلان حالة الطوارئ في مدينة "نيويورك" الأمريكية بسبب الأمطار الغزيرة

واشنطن /أ ش أ/

أعلنت السلطات الأمريكية حالة الطوارئ في مدينة "نيويورك" بسبب هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "إيدا" والتي تسببت في حدوث فيضانات عارمة.

وذكر تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي اليوم /الخميس/ أنه تم فرض حظر للسفر في المدينة حتى الساعة 5 بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، مشيرة إلى انقطاع الكهرباء عن الآلاف من الأشخاص كما تم إغلاق مترو مدينة نيويورك، مضيفا أن السلطات أمرت السيارات غير المخصصة للطوارئ بالبقاء بعيدا عن الطرق.