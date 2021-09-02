Masrawy logo white

فيسبوك تؤكد مشاركتها في إجلاء أفغان جوا إلى المكسيك

08:36 ص الخميس 02 سبتمبر 2021
فيسبوك تؤكد مشاركتها في إجلاء أفغان جوا إلى المكسيك

شركة فيسبوك

واشنطن (د ب أ)-

أكدت شركة فيسبوك الأربعاء أنها شاركت في إجلاء 175 مواطنا أفغانيا من أفغانستان إلى المكسيك.

وأشارت الشركة في بيان لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي إلى أن هناك موظفين بالشركة من بين الذين تم إجلاؤهم.

وقالت الشركة إنه في محاولة لنقل بعض الموظفين من البلاد، انضمت إلى جماعة لم تكشف عن اسمها، كانت تعمل على مساعدة الصحفيين في أفغانستان على مغادرة البلاد في ظل سيطرة حركة طالبان.

وكانت الحكومة المكسيكية أصدرت بيانا أمس الأربعاء أكدت فيه أن مجموعة من 175 أفغانيا وصلوا إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي، وأشارت إلى أن تلك المجموعة تتألف من العاملين في مجال التواصل الاجتماعي ونشطاء مستقلين وصحفيين وأسرهم وكان من بينهم 75 طفلا.

شركة فيسبوك إجلاء الأفغان المكسيك

الخبر التالى:

إعلان حالة الطوارئ في مدينة "نيويورك" الأمريكية بسبب الأمطار الغزيرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
279

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

288441

إجمالي الإصابات

16736

إجمالي الوفيات

239343

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا