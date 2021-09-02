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حركة "النهضة" تقر بالمسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في تونس

12:22 ص الخميس 02 سبتمبر 2021
حركة "النهضة" تقر بالمسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في تونس

حركة النهضة التونسية

وكالات

اعترفت حركة النهضة التونسية الأربعاء بتحملها المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في تونس، إلى جانب الأطراف الذين حكمت معهم وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد خلال الفترة الماضية.

وذكر بيان لحركة النهضة التونسية الأربعاء عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أن الحركة تتجه إلى الإعلان عن تشكيل جديد للمكتب التنفيذي لها.

وأشارت إلى أنها تتفهم غضب الشارع ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة.

حركة النهضة التونسية تونس

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