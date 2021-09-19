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تهدد أشجار السيكويا العملاقة.. استمرار حرائق الغابات في كاليفورنيا

11:56 م الأحد 19 سبتمبر 2021
تهدد أشجار السيكويا العملاقة.. استمرار حرائق الغابات في كاليفورنيا

حرائق الغابات في كاليفورنيا

نيويورك - (د ب أ)

من المتوقع أن تستمر الظروف الجوية السيئة بسبب الحرائق حتى مساء الأحد في حديقة سيكويا الوطنية، حيث يكافح المئات من رجال الإطفاء الإضافيين حريق غابات ناجم عن البرق ووصل إلى الغابة العملاقة، التي تضم العديد من أطول الأشجار على كوكب الأرض وأطولها عمرًا.

وتم الآن تكليف أكثر من 600 من عناصر مكافحة الحرائق لإخماد حريق "مجمع كيه ان بي" من بينهم 21 طاقما و 21 محركا وثماني مروحيات.

وتزايدت مساحة الحريق بعد وصوله إلى حريق "كولوني" وحرائق "باراديس" يوم الجمعة، حيث وصل إلى 21777 فدانًا حتى صباح الأحد ولم يتم السيطرة على أي جزء منه.

حرائق الغابات في كاليفورنيا أشجار السيكويا حديقة سيكويا الوطنية كاليفورنيا

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