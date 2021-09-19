بولندا تعثر على ٣ جثث قرب الحدود مع بيلاروسيا وسط أزمة المهاجرين

وارسو - (د ب أ)

أعلنت السلطات البولندية أنها عثرت على ثلاث جثث على الحدود مع بيلاروسيا وسط رقم قياسي في عدد المهاجرين الساعين إلى دخول الاتحاد الأوروبي من الشرق، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن قناة "تي في ان 24".

وقالت أنا ميشلاسكا المسؤولة بحرس الحدود للقناة إنه من المرجح أن يكون الضحايا من المهاجرين. وذكر مسؤولون أن 324 شخصًا حاولوا عبور الحدود أمس السبت، وأضافوا أنه تم تسجيل أكثر من 3800 محاولة عبور منذ بدء سبتمبر.

وقد زاد عدد الوافدين غير الموثقين من بيلاروسيا منذ إعلان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في مايو إنه سيرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بلاده. وقد شيدت بولندا سياجًا من الأسلاك الشائكة على الحدود وأرسلت آلاف القوات لتسير دوريات في المنطقة.