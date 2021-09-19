مقتل عسكريين جراء اصطدام مروحيتين تابعتين للجيش الليبي

متطوع ليبي خلال أعمال إعادة ترميم مدرسة تضررت جرّا

طرابلس - (أ ف ب)

أسفر تصادم مروحيتين تابعتين لسلاح الجو في قوات الجيش الليبي الأحد، عن مقتل عسكريين اثنين أثناء مهمة عسكرية بالقرب من مدينة بنغازي.

وقال العميد ميلود الزوي المتحدث باسم القوات الخاصة لوكالة فرانس برس، إن "طائرتين مروحيتين (عمودية) تعرضتا للاصطدام المباشر، تسبب في مقتل العميد بوزيد البرعصي والفني ميلاد الاصيبعي، فيما نجا طاقم الطائرة الثانية".

وأضاف الزوي أن الحادث وقع "عندما كانت الطائرتان تنفذان مهمة عسكرية في بلدة مسوس التي تقع على بعد حوالى 130 كيلومترا جنوب شرق بنغازي" ثاني أكبر مدن ليبيا من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول طبيعة المهمة.

ونقلت وسائل إعلام محلية مشاهد مصورة لم يتسن التأكد من صحتها، تظهر حطام الطائرة في منطقة غير مأهولة بالسكان.