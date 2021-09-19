قناة عبرية تنشر فيديو لأسيرين فلسطينيين يتجولان بعد هروبهما من جلبوع

وكالات:

نشرت "القناة الـ13" العبرية، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو قالت إنه يظهر الأسيرين الفلسطينيين، مناضل نفيعات وأيهم كممجي، بعد 3 ساعات من هروبهما مع 4 آخرين من سجن جلبوع، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وبحسب القناة شوهد نفيعات وكممجي وهم يحملان حقائبهما ويمشيان سويا في قرية الناعورة على بعد بضعة كيلومترات شمال سجن جلبوع بعد 3 ساعات من فرارهما منه.

وقالت القناة إنهما كانا في مسجد قريب من قبل، وهما يسيران باتجاه سيارة يبدو أنهما تمكنا من خلالها من الوصول إلى منطقة جبل القفزة في مدينة الناصرة، وهي المنطقة التي تم القبض فيها على الأسيرين يعقوب محمود قادري ومحمد العارضة بعد 5 أيام من الهروب.

وفجر الأحد أكد الجيش الإسرائيلي اعتقاله كلا من نفيعات وكممجي، آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع، جراء عملية أمنية في مدينة جنين.