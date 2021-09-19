وزير الري السوداني: نأمل استكمال التفاوض بشأن سد النهضة في أقرب وقت

وكالات:

أعرب وزير الري السوداني، ياسر عباس، عن أمله في أن يتم استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث في أقرب وقت ممكن، وفق منهجية معززة بقيادة الاتحاد الإفريقي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ورحبت مصر على لسان وزارة الخارجية الأربعاء الماضي، بالبيان الرئاسي الصادر اليوم عن مجلس الأمن الدولي، الذي يأتي في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.