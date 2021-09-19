الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على مدفوعات برامج الفدية المشفرة

واشنطن - (أ ش أ):

تستعد الإدارة الأمريكية للإعلان عن تدابير جديدة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، التي تشمل عقوبات ستجعل من الصعب على "القراصنة" الإلكترونيين السعي للحصول على مدفوعات بالعملات المشفرة في هجمات الفدية الخبيثة "رانسوم وير".

وأوضح موقع "سي نت" التكنولوجي الأمريكي، في تقرير نقلاً عن مصادر مطلعة، أنَّ تلك الخطوة تأتي في ظل استمرار هجمات برامج الفدية الخبيثة التي تستهدف الكيانات العامة والخاصة من جميع الأحجام في الولايات المتحدة.

ووفقاً للموقع، وجدت دراسة أجرتها شركة الأمن السيبراني "سوفوس" أنَّ متوسط تكلفة استرداد البيانات التي تخترقها برامج الفدية ارتفع من أكثر من 760 ألف دولار العام الماضي إلى 1.85 مليون دولار في عام 2021.

وغالبًا ما يطلب المخترقون في المقابل مدفوعات بالعملات المشفرة نظرًا لسهولة إرسالها. ومن الصعب -إن لم يكن مستحيلاً- على سلطات إنفاذ القانون تعقب المدفوعات بمجرد إرسال العملة المشفرة.

وأفاد الموقع بأنه على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن، فقد تعلن وزارة الخزانة عن تلك العقوبات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.