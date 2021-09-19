بعد إغلاق مراكز الاقتراع.. حزب الكرملين يتقدم في الاستطلاعات

موسكو - (د ب أ)

حافظ حزب الكرملين "روسيا الموحدة" على وضعه كأقوى قوة سياسية في روسيا، وفقًا لتوقعات أولية بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الروسية.

وفي استطلاعات الرأي، حصل حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 5ر45 % من الأصوات، وفقًا لما ذكره التلفزيون الحكومي بناء على استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين. وكان الحزب الحاكم يمتلك في السابق أغلبية مطلقة.

وأشارت التوقعات إلى حصول الشيوعيين على 21% من أصوات الناخبين.

كما تم تمثيل الحزب الشعبوي اليميني وهو حزب روسيا الديمقراطى الليبرالى "ال دي بي ار" الذي ينتمي إليه السياسي القومي المتطرف فلاديمير زيرينوفسكي وحزب روسيا العادلة في البرلمان الذى يتألف من 450 مقعدا، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى حصول حزب "ال دي بي ار" على 7ر8% وحزب روسيا العادلة على 9ر7%.

ويعتبر الحزبان من الأحزاب الموالية للنظام. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي حزب خامس سينجح في تخطى حاجز 5% من الأصوات اللازمة لدخول البرلمان.