‏‎السودان: نأمل أن يدفع بيان مجلس الأمن إلى استئناف مفاوضات سد النهضة

وكالات

‏أعرب وزير الري السوداني ياسر عباس، الأحد عن آماله أن يدفع اعتماد مجلس الأمن لبيان رئاسي أطراف سد النهضة إلى استئناف التفاوض في أسرع فرصة ممكنة وفق منهجية معززة بقيادة الاتحاد الإفريقي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

رحبت مصر على لسان وزارة الخارجية الأربعاء، بالبيان الرئاسي الصادر اليوم عن مجلس الأمن الدولي، الذي يأتي في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

وشجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.

واعتمد مجلس الأمن الأربعاء، بيانًا رئاسيًا يدعو فيه أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، وقال البيان، إن على أطراف الأزمة (مصر والسودان وإثيوبيا) التوصل إلى اتفاق ملزم ومرضي لكافة الأطراف.

واعربت الخارجية الإثيوبية في بيان الأربعاء، عن أسفها لقيام مجلس الأمن بتبني موقف في مسألة المياه التي ليست من صلاحياته، مشيرة إلى أنها لن تعترف بأي مطالب قد تأتي بناء على بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة.